蔣萬安嗆「你毋敢」要求保證不停電 蘇貞昌反酸：你祖父說要反攻大陸

藍委蔣萬安今在立院質詢，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇貞昌則反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。對此，作家苦苓表示，前總統蔣介石承諾反攻大陸是蓄意說謊，但是蘇貞昌拿這個藉口拒絕承諾台灣不會大停電，就是在耍無賴！

蘇貞昌今（11）日上午到立法院進行施政報告並備質詢，其中國民黨立委蔣萬安質詢時，指蘇貞昌「不敢承諾未來不缺電」，而蘇回說「國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」；蔣萬安隨即怒嗆「我跟你談電、能源問題」，蘇又回「如果你一定要講這種，不會輸你啦！」

對此，苦苓也隨即在臉書發文表示，蔣介石承諾反攻大陸是蓄意說謊，但是蘇貞昌拿這個藉口拒絕承諾台灣不會大停電，就是在耍無賴！那蘇如果在半年後追究王美花有沒有建全台灣的電網，王美花可不可以回答說，「那你還跟神明說話不算數」？

此外，藥師林士峰也在臉書譏諷，幫各位畫重點，要蘇院長保證不會再發生大停電的難度跟國民黨想反攻大陸一樣困難。