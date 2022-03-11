俄烏戰火2022年2月24日爆發以來，全球股市劇烈動盪，台股ETF投資人反倒逢低撿便宜，盤中零股搶購潮起。根據CMoney資料統計，2月份盤中零股成交創新高超過4,900萬股，3月份以來在戰火威脅持續下，短短8個交易日已衝出4,260萬股。永豐投信11日指出，這段期間最受青睞的ETF類型，包括權值型、ESG、高股息與科技型ETF。永豐投信分析，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，海外內股票市場同時陷入劇烈波動，不過，歷史經驗顯示，地緣政治風險與股市波動之間會有提前反應的現象，地緣政治風險在實際發生後，可望逐步修正結束，戰事開始後，股價波動振幅可望隨時間產生鈍化，在股價震盪之際，正適合把握存股投資機會。永豐投信提醒投資人留意，這波台股重挫，受到海外政治變局影響，股價產生變動，在急殺段個股全面重挫之際，透過分散配置的ETF，更具備抗跌性，台股投資人越來越能接受，逢跌買、透過ETF長期存股的觀念，也因此在這段時間會有極為熱烈的盤中零股搶購潮。其中，2月24日戰爭爆發日、3月7日與3月8日戰況膠著台股殺盤日，不少投資人搶進盤中零股交易，單日皆創出970萬股至1,300萬股的盤中零股成交股數最大量，是今年年初至今平均單日盤中零股340萬股成交股數的三至四倍水準。永豐投信指出，2月24日俄烏戰火爆發以來，旗下的台股ETF盤中零股交易相當踴躍，至3月10日為止，去年新發行的兩檔台股ETF，是投資人危機入市、逢低進場的存股標的，永豐台灣ESG（00888）盤中零股累計成交近125萬股，永豐智能車供應鏈（00901）累計成交近27萬股。一旦俄烏戰火緩和、OPEC支持增產帶動國際油價回檔，永豐投信認為，市場風險將逐漸降溫，台股自周三起呈現反彈，半導體、科技權值股、航運股、金融股都有不錯的表現，帶動大盤重新站回17,400點之上，永豐投信提醒，持續留意危機能否就此消弭，財報及高殖利率題材相對值得留意。永豐投信建議，不妨藉由ETF逢低布局優質的台股ESG、科技智能車供應鏈等標的，一方面分散風險，同時也蓄積長線爆發能量，永豐投信，過去7次的戰事危機僅為區域型的衝突，未演變為世界大戰，並且全球經濟仍維持成長腳步，因此在短期的利空因素消化後，市場將會把焦點轉往基本面與題材面皆佳的標的，戰事未擴大、經濟續成長的情況下，台股仍可望重回多頭格局，此時下跌將是逢低布局好時機。