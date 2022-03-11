台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

大彎北段代金太便宜？ 柯文哲點名花敬群：你自己講一個數字

台北市長柯文哲日前公開嗆內政部故意拖延大灣北段都審2年，營建署則回擊，代金從1坪約16萬，打折2次降至約5萬元，不符公平正義。台北市長柯文哲今下午再嗆，負責大巨蛋、大灣北段的內政部政務次長花敬群這價格太便宜，那他自己講一個數字，也嗆說此案如果沒在他任內解決他一定翻臉。

柯文哲下午活動時受訪指出，2019年北市府把大彎北段的解決方案送到內政部，他認為凡事不要口說無憑，要是有意見就直接寫在公文裡，不可以2年後說代金太便宜，「那你為什麼2年前不講？」讓他必須去體會言外之意。

柯文哲認為，若覺得代金太便宜、應該要多少才合理就明講，市府就來處理，怎麼會突然在2年後講？不然大家公文調出來看，當時是跟誰說太便宜？寫在哪個地方？政府不可以這樣口說無憑，一定要寫公文，他還氣得表示「不然要多少你自己講」。

柯接著表示，他的態度是這樣，市政不要抱怨哪些是前朝留下來的東西，只要現在改變、不抱怨地把問題解決掉即可。因為他認為政治上也許有對立，但不應犧牲人民權益，如同他當台北市長這幾年，沒有局處去卡過議員王世堅的案子，只要講得有道理都照辦，應該是這種態度。

接著，柯強調，大灣北段代金怎麼算出來的，他可以請都發局提供資料，但其實那全是歷史共業，他不敢說台北市政府沒有錯，問題是以前人做不好，市府就來承擔，「到底要多少你自己講」。

柯直言，內政部認為代金太便宜也不敢講，怕得罪人，所以政治上就是經過各方討論的妥協方案，像這個5萬多元就是妥協方案，若覺得太便宜，「那你花敬群自己講一個數字，但他要承擔嗎？」如果不滿意自己就要明講，看他敢不敢講。