人工智慧（AI）晶片廠耐能（Kneron）宣布，旗下兩款晶片M5S與KL520成功打入健伍（JVC/KENWOOD）供應鏈，同時該廠商也是日本豐田（Toyota）汽車的主要供應商，使耐能科技在車用市場出貨動能可望再度成長。

近日，健伍（JVC/KENWOOD）公司宣布新一代行車記錄儀DRV-EMN5700正式發佈，作為傾力打造的全新一代產品，它不僅僅是一款行車記錄儀, 且具備安全駕駛輔助功能，可作為L2級別自動駕駛使用，為用戶提供安全性保障。該產品除面向日本豐田（Toyota）汽車外，也公開向市場開放商用。

DRV-EMN5700搭載了耐能的兩款晶片M5S與KL520，其中M5S支持高達500萬像素@30FPS、120db寬動態、星光級低照及硬體全景魚眼校正等，可以有效的適應行車過程中「過曝」「過暗」等複雜光線場景；KL520則為端側提供強悍的AI能力支撐，搭載耐能AI演算法可以識別人、車、標誌和障礙物等，滿足更智慧的ADAS需求，助力安全駕駛。

伴隨著車載應用領域快速擴展，如何在汽車駕駛上搭建更加高效、安全、舒適的駕駛環境，加速AI化的過程，成為諸多企業亟需解決的難題。自動化程度的發展，汽車功能也在逐步增加，而ADAS（先進駕駛輔助系統）產品作為未來智慧駕駛場景中的關鍵一環，其重要性不言而喻。

健伍世界領先的電子品牌，作為日本本土電子行業領域的深耕者，迄今涉及產品多樣，包含汽車導航系統，音響，移動通訊器材等，同時也是日本豐田（Toyota）汽車的主要供應商。