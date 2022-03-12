俄羅斯入侵烏克蘭的「特別軍事行動」進入第17天，俄軍又傳出有第3名高階將領遭到烏軍擊斃。

烏克蘭軍方在推特上推文稱，他們擊斃了俄軍第29軍團指揮官柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）少將，俄羅斯官方則尚未回應此消息。

「來自俄羅斯的入侵者在對烏克蘭的戰爭中繼續失去他們的軍官。」烏克蘭武裝部隊在宣布這位將軍死亡時發推文說。

Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу. pic.twitter.com/CEBDneqslz — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 11, 2022

綜合外媒報導，這是開戰以來烏克蘭宣稱擊斃的第3名俄軍將領。西方官員先前表示，可能由於攻勢遲遲沒有進展，才導致這類俄軍資深軍官頻頻於危險的前線區域現身。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）指出，柯列斯尼可夫來自俄羅斯東部軍區（Eastern Military District）；第29軍團指揮部位於西伯利亞東南部的外貝加爾邊疆區（Zabaykalsky）。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍隊已經另外擊斃兩位俄羅斯將領第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）與俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）。相比起來，美國在其長達20年的阿富汗戰爭中只失去一位將軍。