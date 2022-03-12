福斯新聞(Fox News)報導，由於俄羅斯的入侵打破了歐洲現狀，歐盟宣布未來將在軍力、糧食與能源上增加獨立性。

當地時間週五，歐盟領導人在法國的凡爾賽宮舉行了一次「非正式會議」，討論應對烏克蘭戰爭以及未來發展。此前據《衛報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）希望可以盡速加入歐盟，但法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明確表示拒絕。

會議上討論了歐盟的未來，並且做出決議，馬克宏表示:「我們將在國防、食物、能源上減少對於其他國家的依賴。」

馬克宏說:「我們希望歐盟可以持續保持開放，但我們要慎重選擇我們的合作夥伴，而不是依賴任何國家。凡爾賽宣言確立了歐洲主權，這被很多人說是法國人的幻想或是口號，但在今天，所有人都認為是重要的。」

歐盟的領袖們認為，加強歐盟獨立的軍事防禦能力將會符合北約(NATO)的目標，聲明說道:「一個在國防安全領域更強大的歐洲，更有能力為跨大西洋夥伴做出貢獻。」

立場變動最大的是德國，柏林在俄羅斯入侵烏克蘭期間做出非常大的轉變。在此前幾十年裡，德國對於國防安全的議題一直展現出較為被動、非侵略性的態度，但在烏克蘭戰爭發生後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）隨即在2月27日宣布捐助防禦型武器予烏克蘭。

美國與歐盟在針對俄羅斯的制裁上，唯一分歧的政策便是能源，歐盟國家遲遲不敢針對俄羅斯進行能源制裁，專家普遍認為原因便是歐盟對於俄羅斯能源的依賴性非常高，俄羅斯能源佔歐洲天然氣及原油市場的30%至40%。在計畫將俄羅斯逐出SWIFT系統的制裁中，還是保留了俄羅斯能源交易相關的「天然氣工業銀行」（Gazprombank）。