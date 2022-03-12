台南市長黃偉哲今天抽出台南購物節壓軸的2戶輕豪宅。（曹婷婷攝）

台南購物節壓軸大獎、2間市值各為830萬元的輕豪宅，12日下午由台南市長黃偉哲於三井outlet抽出，2位幸運得主登錄發票分別在加油站消費1232元及在家樂福消費300元，黃偉哲當場以羨慕口吻直呼「300元就抽到房子，真的是物超所值啊！」

2021台南購物節搭配中央振興五倍券，在相互加乘效應下，帶動整體經濟成長，根據台南市政府經濟發展局統計，累計從去年8月23日起至今年3月5日發票總登錄金額達124億元，成績為歷年之最。

台南購物節壓軸最大獎是2間價值超過830萬元輕豪宅，分別位於永康區及安南區九份子，今下午由黃偉哲、台南市不動產開發商業同業公會郭建志理事長及台南市大台南不動產開發商業同業公會詹雅喨理事長等人共同抽出。

黃偉哲表示，根據統計資料顯示，台南購物節有超過21萬人註冊，累積發票登錄張數1155萬張，比去年成長188％，登錄金額達到124億元，估計帶動整體消費金額500億元以上。

今天活動除抽出輕豪宅得主，市府也加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿15組、iPhone 13手機10支、現金10萬元2名、現金2萬元20名及100名現金5000元等多項好禮，還有宏佳騰電動機車、聲寶電視等多項豐富大小獎，現場由律師見證直播抽獎，抽獎結果將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，也會以電話及簡訊通知得獎者。