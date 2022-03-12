聯合國安理會於美東時間3月11日就烏克蘭生物武器問題召開會議。俄羅斯代表指責美國國防部支持烏克蘭進行生物武器項目，遭到美方否認。中方要求美方公佈生物武器活動數據，讓國際社會作出評判。

據鳳凰衛視報導，11日，在俄羅斯的要求下，安理會就烏克蘭生物武器問題召開會議。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈表示，俄羅斯在烏克蘭境內發現生物軍事活動的跡象，相關研究由烏克蘭政府實施，受到美國國防部支持，研究內容包括高致病性H5N1禽流感病毒，對於人類的致死率達到50％。另有能夠從蝙蝠傳播給人類的冠狀病毒、鼠疫等等。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈說：「我們今天召開會議，是因為俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動的時候，發現了令人震驚的事實，基輔政權正在緊急清理生物軍事計劃項目的痕跡，這個項目是由基輔政府實施，受到美國國防部的支持。」

美國常駐聯合國代表格林菲爾德否認稱，「烏克蘭沒有生物武器計劃，烏克蘭也沒有受美國支持的生化武器研究所，在俄羅斯邊境或其他地方都沒有。」

中國常駐聯合國代表張軍表示，世衛組織已經建議烏克蘭政府銷毀實驗室中的病原體，以防止病毒傳播，中方敦促相關方能履行義務，接受多邊核查。

張軍指出，美國在全球有336個實驗室，這是美方向《禁止生物武器公約》締約國大會提交的數據。

張軍呼籲，美方一直主張公開透明，如果美方認為有關訊息是假的，完全可以公佈有關證據，作出澄清，以便國際社會作出評判。