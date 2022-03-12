義大利藍姓富商與詹姓空姐爭女案，台灣法院更一審將監護權判給男方，本月14日女童就要被交付回義大利，女童不但寫信給總統，更多次喊話想留在台灣，今日女童受訪再次強調「如果爸爸一定要帶我回義大利，我會想要一直抱緊馬麻」，詹姓空姐也說，藍男已經5個月沒和女兒通話，也從未分擔過任何開銷。

據悉，女童今（12）出面受訪表示，想要跟媽媽在台灣一起生活、不想去義大利，「可是自從我告訴爸爸，希望他跟媽媽一起照顧我後，他就都沒有回應了，我都會傳訊息給他，也有打電話，他都不理我了」，對於14號、2天之後就要被交付回義大利，她坦言不敢想像也不願接受。

而詹姓空姐也隔空向富商喊話「愛不是嘴巴說說，卻沒有實際付出的行動，當父母不是這麼簡單，只因為自己不高興就不聞不問，這樣叫做愛嗎？」她說去年9月女童在視訊中向父親表明不想回去，沒想到對方竟氣到掛電話，從此不與女兒聯繫，至今已5個月。

詹姓空姐說，女兒回到台灣後，所有花費富豪都沒有幫忙分擔，女兒平時讀雙語學校、學習鋼琴、芭蕾所費不貲，父親連最基本的一通電話關心都沒有，長達5個月，「即便不開心也要跟孩子聯絡，這樣的方式對小孩來說太殘忍」，富豪還稱她發動媒體攻擊，嗆她「1個只有8歲的小二女生怎麼可能寫信給總統」，她則回應「你們都太小看小孩了」。