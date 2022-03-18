8歲童不願隨富商爸離台 憲法法庭介入「暫時免執行交付」 19:132022/03/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憲法法庭開庭狀況。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詹姓台籍空姐與藍姓義大利男子的爭奪8歲女兒親權，原訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女也聲請暫時停止執行，憲法法庭18日裁准暫時停止執行，這也是今年元月憲法訴訟新制上路後，首度做出暫時處分的裁定。 疫情停工掃到光學股 大立光、中揚光大陸子公司傳暫時停工 氣立大陸平湖廠配合當地防疫 暫時停工 #暫時 #憲法法庭 #執行 #台義 #8歲女童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法人持續賣超 美利達股價創波段新低 12:222022/03/16 財經 《金融》央行未執行第5波打炒房 選擇性信用管制維持原強度 16:492022/03/17 財經 中科院武器量產 國防部首訂逾期罰則 04:102022/03/17 政治要聞 春雨東莞減產、中貿出貨改港口 04:102022/03/15 財經要聞 海空戰力特別預算 中科院若未達成 國防部訂逾期罰責 16:572022/03/16 政治 中油最貪執行長徐漢慘遭拔官 懸缺今由「他」接任 15:082022/03/16 政治 兼差球評挨罰上訴被駁 交警石明謹3點聲明提前退休 12:132022/03/15 社會 女童哭求母抱緊 義籍父接女碰壁 04:102022/03/15 社會新聞 家事調解 司法院希望讓溝通成為可能 13:432022/03/15 社會 雙A去年豐收－華碩 大賺六個股本 04:102022/03/17 財經要聞 冒用妻名義調取地籍謄本 前運安會執行長官文霖被起訴 12:562022/03/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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