詹姓台籍空姐與藍姓義大利男子的爭奪8歲女兒親權，原訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女也聲請暫時停止執行，憲法法庭18日裁准暫時停止執行，這也是今年元月憲法訴訟新制上路後，首度做出暫時處分的裁定。