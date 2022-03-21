大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨接受央視專訪，解釋大陸為何要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，並稱，到底是學西方的那種「躺平」，還是堅持大陸的「動態清零」？這一點大陸國家主席習近平作出了明確的要求，應該毫不動搖地去執行它。

據央視昨（20日）報導，梁萬年解釋大陸為何要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針時指出，當前疫情從全球來看仍然處於大流行期，疫情遠未結束，新冠病毒仍在嚴重危害人類的身體健康和生命安全。大陸國家衛健委發布的數據顯示，近一周全球新增確診病例再次出現反彈，其中40％以上集中在大陸周邊國家和地區，外防輸入壓力持續增大。

梁萬年稱，大陸兩年多的防控實踐已經形成了一套防控的理念、策略和具體的打法，有效地保護了人民的身體健康，也有效地平衡了經濟社會發展和疫情防控的關係。他說，堅持「動態清零」的總方針，除了要快速發現疫情，處理疫情還要做到「精準」，用最小成本來取得最大效益。