3月11日，吉林一名4歲女童因為急性喉炎，赴吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，女童因無核酸報告，到院後2小時都無法接受治療，醫生也未及時對病人開綠色通道，導致女童在等待核酸檢測結果時死亡。吉林省衛生健康委副主任張力17日表示，吉林省將為老年人、兒童、孕產婦、急危重症患者開通綠色通道，堅決保障好疫情防控期間群眾正常的就醫需求。

張力說，目前吉林省疫情防控形勢異常嚴峻，突發的聚集性疫情為人民群眾看病就醫也帶來了不便，在一手抓疫情防控的同時，也一手抓群眾正常看病就醫的需求，統籌兼顧疫情防控和正常的醫療服務保障工作，要求各地各醫療機構切不可因疫情防控影響就醫，延誤急危重症的搶救和診治。

張力稱，吉林省還將為老年人、兒童、孕產婦、急危重症患者開通綠色通道，堅決保障好疫情防控期間群眾正常的就醫需求。進一步細化疫情防控期間正常醫療服務保障工作的方案，區分急危重症患者、透析患者、腫瘤患者、孕產婦和新生兒、慢病患者等重點人群來實施精細化的分類管理，絕不能以疫情防控為藉口，以核酸檢測結果作為先決條件，影響患者的就醫，省衛生健康委也要加強督導檢查，對醫療機構責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責推諉患者，急危重症搶救和診治醫療機構的個人，將發現一起，查處一起，嚴肅追責問責，絕不姑息。