據大陸國家衛健委消息指出，吉林省20日新增本土確診病例1542例，其中長春市1079例、吉林市452例、四平市8例、延邊朝鮮族自治州2例、松原市1例；另外新增本土無症狀感染者549例，當中包含吉林市545例、松原市2例、長春市1例、四平市1例。

面對近期吉林省內延燒疫情，此輪主要疫情區之一的吉林市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室20日也發佈緊急通告，要對全市所有社區和社會面進行嚴格管控，從3月21日0時至3月25日0時，實施全域「靜態管理」，封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回）。

而管控區居民每2至3天線上上訂購生活物資一次，由相關機關幹部、社區工作人員、物業工作人員、志願者配送至單元門口的貨物接收桌，居民自行消毒後錯時錯峰取走。

根據界面新聞報導，具體看到20日全天吉林省疫情情形，新增本地確診病例1542例中，包含輕型1531例、普通型6例、重型3例、危重型2例。以上感染者均已轉運至定點醫療機構隔離治療，對以上人員的密切接觸者、次密切接觸者已展開追蹤排查，並落實管控措施。