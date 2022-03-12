為推動「新北山海造林計畫」，新北市長侯友宜今植樹節於新北市文山農場，與新北市農會、台灣山海天使協會、財團法人慈心基金會共同宣示計畫啟動，東森集團響應計畫，由副總裁廖尚文與新北市農會在侯友宜市長見證下簽訂合作意向書。

侯友宜表示，植樹節並不是一日的活動，「新北山海造林計畫」要號召民間團體與企業一起來響應，由市府來整合各團體間需求及資源，讓大家都能發揮所長，並感謝新北市農會與東森集團合作率先響應計畫，市府也將持續與各單位合作推動山海造林，讓新北市成為生態宜居城市。

廖尚文表示，東森集團響應「新北山海造林計畫」，預計提供樹苗及樹木養護基金，規劃在文山農場植樹種植200棵喬木樹苗，並邀請東森購物會員及東森直消電商的經銷商共同響應參與，同時東森集團持續推動「植樹減碳公益計畫」更將擴大到全台灣，預計在全台羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、花蓮及東台等8個林場認養9.3公頃的土地，種植樹木，初步規畫3年內將種植逾1萬5000棵樹苗， 關心我們的環境，愛護地球。

廖尚文表示， ESG計畫是東森集團2022年重要目標，除了植樹推動以外，在企業內也非常重視環保，包括東森購物環保袋使用與減少紙箱的使用，東森自然美也推動瓶器的回收，這都是環保很重要的工作，一點一滴累積的來做。