台積電這波下殺僅一日強彈，周五（11日）又暴跌12元（或2%），收在575元，下周三（16日）將除息2.75元，市場擔憂外資持續提款，可能湧現棄息賣壓，短線仍有回測前低561元的壓力。專家提醒，台積電11日狂跌12元，相較於除息2.75元不具參與除息誘因，建議投資人提高現金比重，以免「賺股息卻賠了價差」。

從技術面來看，台積電周五收在575元，再度回測5日線支撐，所有均線全數往下彎，線型呈現空頭排列，而殺破年線600元之下，代表這一年買進台積電的小股民全數套牢。

新加坡、挪威主權基金等近兩年大舉持續調節台積電，外資持股不斷下探，對台積電持股比率從2月中旬的75.37％掉到73.64％，為2011年11月以來新低。

外資11日又提款台積電2.87萬張，累計15個交易日賣超41.85萬張、金額2487億元，創下空前最大賣超張數與金額的紀錄，而單日市值蒸發逾3100億元，目前市值掉至14.91兆元，再度跌破15兆元大關。

台積電將於下周三（16日）除息2.75元，儘管近年來未曾貼息，但在俄烏局勢混亂與聯準會即將升息之際，投資人現階段是否該參與除息。工商時報報導，統一投顧董座黎方國表示，現在是好股壞股一起跌，台積電股價11日一口氣跌12元，相較於除息2.75元不具參與除息誘因，建議投資人應提高現金比重，以免「賺股利賠價差」。

從過往經驗來看，台積電2019年改採季配息後，10次除息交易中，有5次在除息當日完成填息，最長填息天數僅15天。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。