國民黨台北市議員羅智強日前才剛完成徒步謝票之旅，沒休息幾天又宣布要進行「1000公里傾聽桃園」，引起外界討論。羅智強辦公室主任楊植斗透露，在年底登場的縣市長選戰布局上，高雄的部分黨中央屬意羅智強參選，但楊植斗也說，與其讓羅智強在高雄像煙火一樣一閃而逝，不如讓他到贏面比較大地方耕耘。

楊植斗今天(13日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，羅智強從南部回來後，就去見了黨中央。黨中央在南部和桃園有布局安排，那時候黨主席朱立倫說，羅智強去桃園走一下無妨，高雄要不要也去走一下？兩邊都走走看看是好事情，「說白了，國民黨目前中央在布局上，高雄方面屬意羅智強」。

楊植斗指出，外界一直都認為，羅智強的人設事很悲壯、為黨犧牲的角色。雖然自己相信羅智強去高雄參選也會打得很漂亮，但這種為黨犧牲的戰將，是不是也該讓他適時轉變，去有機會贏的地方耕耘？「不然每次就是像煙火一樣，然後呢？」

楊植斗認為，高雄的市議員希望有母雞帶，但真的要讓這樣長久為黨犧牲奉獻的人去當炮灰，黨也沒辦法給他什麼，久了之後也會消磨人的耐心。楊植斗坦言，若羅智強參選桃園市長，也沒有說一定贏，但高雄比起來，在選民結構和公投的基本盤上，桃園比較有希望贏回來，既然機會更大，就該派強將去挑戰。