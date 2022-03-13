波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今天受訪時說，俄羅斯若在烏克蘭使用化學武器，將使形勢大幅改變，北大西洋公約組織（NATO）得認真思考如何回應。
杜達今天接受英國廣播公司（BBC）電視台訪問，被問到俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）若使用化武，是否就算跨越北約必須涉入烏俄戰爭的紅線。
杜達回答：「如果他使用任何毀滅性武器，那麼整個形勢就會大幅改變。」
「當然，美國領導的北約及其領袖將須坐下來討論，而且他們確實得認真思考該做些什麼，因為到時候情況開始變得危險。」
蒲亭2月24日入侵烏克蘭後，美國持續關切北約不應被捲入更大規模的對俄戰事。
俄國持續指控華府在烏克蘭經營生物武器實驗室。華府9日形容這類說法很「可笑」，並指莫斯科可能正預備使用化武或生物武器。俄國駐華府大使館未立即回應美國的說法。
西方國家官員11日表示，俄國可能會在烏克蘭發動栽贓式的化武攻擊，以回頭合理化自身侵略行徑，但沒有跡象顯示這類武器會更廣泛運用於這次戰爭。
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