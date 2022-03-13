股神巴菲特（Warren Buffett）對西方石油（Occidental Petroleum）愛不釋手，繼前周買進45億美元西方石油股票後，上周再加碼15億美元，成為其投資旗艦柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）目前所持有的美國上市公司裡第九大持股。

據柏克夏向美國證交會（SEC）提交文件顯示，其9日到11日間共買進西方石油股票2,710萬股，金額逾15億美元。買進價位在51.03美元到58,58美元之間，均值56.6美元。其前周以約45億美元買進9,120萬股。

柏克夏迄今持有西方石油1億1,830萬股，占其在外流通股票量近12％。由於持股有上市公司逾10％股權，法令規定柏克夏必須在持股超過此水準的兩個工作天內向主管機關提交其交易資料。

按西方石油11日收盤價57.95美元計算，柏克夏持股價值約69億美元。油價飆漲令西方石油股價過去十二個月來累漲約90％。

柏克夏A股11日創49萬7,333美元盤中新高，終場上漲0.4％收48萬9,802美元，為第二高收盤價，今年來累漲近9％。標準普爾500指數今年來累跌約12％。

柏克夏2019年買進西方石油優先股和認股權證，為其提供100億美元資金，協助收購石油公司阿納達科（Anadarko）。因此柏克夏持有西方石油近8,400萬股認股權證，履約價每股59.62美元。

外界估計若柏克夏行使其認股權證，持有西方石油股權將達20％。由於目前西方石油股價仍低於柏克夏持有認股權證的履約價，柏克夏要等待西方石油股價超過履約價後，才會考慮行使認股權證。

專家認為巴菲特讓柏克夏持續買進西方石油股票，是因為看好石油與天然氣等能源價格飆漲，能帶動其股價大漲。西方石油股價2011年4月最高曾升破100美元。