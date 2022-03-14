股神巴菲特最近狂買西方石油（Occidental Petroleum）股票，這檔股票上周飆漲45%，而他掌舵的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也同步走高，波克夏A股11日收在48萬9802美元，為次高收盤價，累計今年來上漲近9%。根據彭博億萬富翁指數排行榜，巴菲特上周排名第6，但在10大富豪中，今年來只有他的身家有增無減。

91歲的巴菲特今年來身家增加87.6億美元，反觀曾吐槽巴菲特工作超無聊的馬斯克（Elon Musk），今年來身家縮水544億美元，前首富貝佐斯（Jeff Bezos）的財富縮水210億美元，微軟創辦人蓋茲的財富也縮水121億美元。

其他科技富豪都因科技股重挫而身家縮水，例如Meta（原臉書）股價暴跌使執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的資產蒸發540億美元，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）與佩吉（Larry Page）財富減少101億美元，微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）財富也減少165億美元。