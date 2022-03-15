去年由兩家東南亞新創科技公司Gojek和Tokopedia合併而成的GoTo被形容為印尼的超級獨角獸，其15日宣布計畫發行IPO，4月4日上市釋出520億股，籌資12.6億美元，讓估值約260億到290億美元。籌資目的是併購和執行其他發展項目。