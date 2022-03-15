GoTo計畫4月上市 估值高達290億美元 20:152022/03/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年由兩家東南亞新創科技公司Gojek和Tokopedia合併而成的GoTo被形容為印尼的超級獨角獸，其15日宣布計畫發行IPO，4月4日上市釋出520億股，籌資12.6億美元，讓估值約260億到290億美元。籌資目的是併購和執行其他發展項目。 亞馬遜股票1拆20 回購100億美元股票 德2026年前撥2,200億美元 拚工業轉型 #億美 #GoTo #籌資 #兩家 #東南亞新創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄國企業欠國際銀行業逾1,200億美元 22:542022/03/11 財經 持有俄債壽險全都露 2月認損上看130億 20:442022/03/09 財經 甲骨文 大啖雲端業務成果 04:102022/03/12 全球財經 軍援烏克蘭 美總統拜登授權再撥2億美元 06:382022/03/13 國際 專注核心農業 拜耳26億美元出售環境科學業務 19:032022/03/10 財經 業務復甦迅速 優步調升今年首季財測 22:332022/03/07 財經 史上最旺春節！2月出口達374.5億美元 年增34.8％ 16:182022/03/08 財經 青瓦台易主 東北亞局勢恐趨複雜 04:102022/03/11 國際大事 台灣經貿對陸依存度持續攀升 1-2月順差擴大至278億美元 13:442022/03/07 兩岸 甲骨文上季雲端營收成長24％ 22:102022/03/11 財經 央行去年買匯91.2億美元 匯率操縱國條件降為2項 21:022022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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