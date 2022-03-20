花蓮人氣美食公正包子24小時營業，最聞名的就是每顆5元的小籠包，但全國公務人員協會前理事長李來希表示，他一直是公正包子的忠實顧客，從一顆3元吃到5元，然而昨天買了40顆包子，雖然沒漲但包子縮水又走味，讓他不能接受這種偷渡的方式漲價，「失去了原味的公正包子還能叫公正包子嗎？可惜了！」

李來希今天在臉書發文，PO出他買的公正包子照片，指出公正包子價格仍然親民，5塊錢一顆，昨天逛街路過，看到店裡竟然沒幾個人排隊，覺得奇怪，但還是開心買了40顆，結果回家一打開發現原來是包子縮水了。

公正包子在花蓮非常知名，曾經因為訂單爆炸，加上人潮又多，只好掛上「公休」。（資料照）

李來希表示，雖然包子一顆仍然賣5塊錢，但是對照前後拍的照片，原本一籠只能裝8顆，賣40元，現在的包子卻一籠裝10顆變成50元，同樣是一顆5塊錢的包子，換算體積結果是足足漲了25%，雖然還是價格親民，但總有被唬弄的感覺。

李來希說，公正包子從一顆3元吃起，漲到4元，再漲到5元，他一直是忠實顧客，願打願挨自己清楚，但這一回幾乎是用偷渡的方式漲價，讓人覺得很不舒服，特別是一籠8顆的與一籠10顆的作法明顯不同，原來的包子皮厚，現在的包子皮薄，失去原來吃包子應有的嚼勁，跟市面上的小籠包沒有什麼區隔，反而與隔鄰的周家包子一樣，「難怪周家包子生意變好了，而公正包子呢？失去了原味的公正包子還能叫公正包子嗎？可惜了！」

花蓮公正街包子，被遊客視為地方美食。（資料照）

對此，網友也紛紛留言：「如果味道還是道地，漲到10元我還是會接受」、「上回也有買，吃起來當下感受跟您一樣，它變了」、「花蓮人，不吃公正」、「可惜了，打出知名度不容易，卻毀於一旦」。但也有人平反，「生意人圖生存，在萬物齊漲下，大部分商家也是不得不的無奈吧」。

據《Ettoday》報導，公正包子表示，他們沒有漲價，從以前到現在都是一籠10顆，且口味沒調整，皮也沒變薄，生意也都和往常一樣，沒變差，只是現在因疫情取消內用而已。