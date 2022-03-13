一名網友分享一段影像，並標註「三寶中的大寶」，只見一輛小轎車孤伶伶停在三線道的大馬路上，旁邊沒有半輛車，仔細一看，地面上的「機車」2字竟是反的，原來該輛小轎車是逆向！讓人傻眼的畫面配上錄影者的「魔性旁白」，短短11秒的影片讓破萬網友笑翻。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享一段11秒影片，並寫道：「三寶中的大寶」。一開頭，錄影者以彷彿叫賣的宏亮聲音喊道：「來喔，給大家看一個三寶」，接著鏡頭一轉，只見一輛轎車孤伶伶停在三線道的大馬路上，旁邊沒有半輛車，旁白大笑說：「X你鬼啊，阿捏不知道在停三小，看沒有」。

仔細一看，地面上的「機車」2字是反的，也就是該車根本是大逆向！接著錄影者拍到左方一個下橋引道，該轎車疑似下橋直接左轉，完成一個超級大逆向。根據網友推測，事發地點應是在桃園南崁交流道附近，經國路與蘆竹新南路二段路口旁。

搞笑畫面配上魔性旁白，被轉貼到《爆料公社》臉書後，有超過1.1萬網友按讚，並紛紛留言：「快笑死」、「雖千萬人，吾往矣」、「眾人皆醉我獨醒」、「生命會自己找出路，三寶通常找死路」「這應該是在後方全家買東西或是長榮加油站出來就直接逆向而行」、「停的如此自然，彷彿另一邊那整排車才是逆向」。

不過也有網友指出：「好像前面的大彎會讓外地人搞錯車道，經常有這樣的車，看過好幾次了」、「道路設計也易引起三寶之外陷入，只是三寶比較不客易除錯修正。每人家中有三寶，保護好他們。」。