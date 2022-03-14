輔英科大12日舉辦校園開放日活動，展現各學系特色，和優美校園環境，令來訪學生和家長印象深刻。校長林惠賢表示，該校是所健康照護大學，涵蓋幼兒園至樂齡大學，是落實終身學習最佳場域，吸引高中畢業生來輔英追夢、圓夢。

輔英科大是以健康照護為主軸的科技大學，有南部護理師搖籃美譽，設有護理、醫學與健康、環境與生命、人文與管理等四個學院十六個學系，是全國唯一設有附設醫院的科技大學。

林惠賢校長指出，該校除護理類科系外，還有相關醫學、理工及人文學系，系系有特色，畢業季將屆，很多高中學子和家長都很徬徨，因此，校方舉辦校園開放日，由各學系展現特色、優勢，並透過體驗活動讓高中學子及家長有進一步認識，從而找到目標與興趣，未來再由該校專業師長協助其完成願景與夢想。

健康美容系李品軒主任率學生安排芳香精油、手部保養體驗，並參觀專業情境教室模擬及SPA館，讓學生及家長深入了解職業發展與前景。

護國神山台積電即將到高雄設廠，應用化學及材料科學系主任王麗芬表示，該系擁有全國首創的「精密儀器與維修人才培育中心」，培育精密儀器分析與維修認證人才，以及化學及食品安全檢驗人才、專業化學工程師、微型產業創新創業人才等。王麗芬指出，各地相繼成立科學園區，半導體業更是台灣強項，化材專業人力有大需求，歡迎有興趣的學子報考。休閒與遊憩事業管理系主任于建中安排參觀體健中心和群英會館，包括實習旅館、實習咖啡廳、餐服教室、實習旅行社、調飲教室、烘焙實驗室，以及各種運動場地、重訓場和飛輪教室等。