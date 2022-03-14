季前確定今年是最後一年球員生涯的統一獅隊老將潘武雄，14日在與樂天桃猿中代打開轟，對於今年多了教練新角色，潘武雄自認挑戰大，「現在就是慢慢學習，以往只要顧自己，現在還要顧選手，要花的心思就更多了一點。」他也向球迷喊話，要多進場為獅隊加油，「也要為我加油，因為看一次少一次。」

潘武雄今天在台南組的比賽中在第7局代打，一上場就敲出中外野陽春炮，第8局則是獲得保送上壘，終場獅隊與猿隊6比6握手言和。

今年是潘武雄球員生涯最後一年，今年他也被球團賦予一軍助理打擊教練一職，潘武雄表示，今年身分很不一樣，除了要顧自身狀況外，也要兼顧選手的狀況，要花更多心思。

目前生涯累積128發全壘打、84次盜壘成功的他，之前曾說過想拚擺盜里程碑，但在多了1個身分後，潘武雄笑說：「盜壘就交給老天爺了。」

不過潘武雄春訓狀況絕佳，也讓球評劉芙豪問說：「真的是最後一年嗎？」他說：「確定是最後一年，剛好自己也有生涯規劃，自己的年紀也差不多，本來想說再打也是1、2年，剛好球隊有這個本土教練的位置，這1年選手兼教練剛好可以讓我學習很多東西。」

潘武雄坦言，目前仍在學習擔任教練的工作，「剛開始還沒抓到技巧，但現在慢慢習慣，也從每個選手身上學東西，要更了解他們。」他也提到，就算將來真正退休，也不會荒廢打擊練習，「因為要會教球員，必須要體驗他們的動作，才能知道他們想要什麼。」