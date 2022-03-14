嵜本3／15首賣「跳跳虎」琥珀楓糖生吐司。（柯宗緯攝）

嵜本提供現烤服務。（柯宗緯攝）

嵜本提供現烤服務。（柯宗緯攝）

嵜本SAKImoto Bakery 南台灣首家百貨門市，明（15）日將正式進駐漢神巨蛋B1。（柯宗緯攝）

嵜本SAKImoto Bakery 南台灣首家百貨門市，明（15）日將正式進駐漢神巨蛋B1，業者與迪士尼小熊維尼聯名推出新品，推出虎年的最佳代表 - 跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」，3／15 於高雄首波預賣，3／18 則於台北各門市正式上線。

漢神巨蛋門市為南台灣首間百貨外帶專門店，簡約溫潤的木質調結合沉穩寧靜的灰階調性，還提供現烤服務。開幕期間，從 3／15 至 3／20 共6天，凡是店內消費滿100-元即可參加有機會滿千送千的抽好禮活動，準備了共3種神秘獎項。

另外，滿千即可掃描 QRcode 抽市值1萬3000元的「2022 限定生吐司兌換券」！一天抽一名，並於隔日中午 12：00 於 SAKImoto Bakery Taiwan 官方粉絲專頁上公佈得獎名單。

業者表示，因應虎年推出琥珀楓糖生吐司禮盒，鑲著虎紋外皮的生吐司，撕開可聞到溫柔的清甜奶香，使用加拿大原產高級楓糖，斷面隱約可見金黃色紋路，口感水潤軟嫩，並燙印跳跳虎專屬的壓紋。

除了整顆包裝的別出心裁，單片琥珀楓糖生吐司的鋁箔包裝，共有小熊維尼與它的朋友 - 五種角色共五款天天上架！每一款都令人想購入收藏，跟著小熊維尼帶來的溫暖，也將生吐司的美好滋味一次打包回家。

此外，第二波周邊商品強勢推出小熊維尼春天走走雙層保溫吸管杯 - 以氣質滿分的米白色為底，花紋充斥著小熊維尼與它的朋友們，內層316醫療級不鏽鋼，保熱保冰都安心。防滑矽膠提帶設計，亮麗吸睛方便攜帶，預計 3／15 開放官網預購，早鳥價新台幣 650 元就可以把質感滿分的吸管杯帶回家！出貨時加贈飲品兌換券，買一杯送「一杯」。

在內用外帶的選項上，也增添了「楓糖脆脆烤生吐司」，刷上一層鹹香鹹香的奶油，搭配楓糖系列飲品：微甜不膩的「楓糖提拉米蘇拿鐵」與「楓糖鮮奶」，優雅宜人的甜帶出高級口感，配上一片現烤土司，就能為一整天帶來最高滿足感！

SAKImoto Bakery 除了上檔第二波迪士尼小熊維尼系列活動之外，也將在 3／20 推出「沖繩黑糖夾餡生吐司」，升級版的黑糖生吐司，吃得出黑糖濃郁醇厚的內餡，越咀嚼越有滋味，預計將會成為上班族最佳下午茶首選。