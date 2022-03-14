台中七期豪宅已成為不少企業家族的「自住新寵」！包括由鉅、大陸、寶璽、聯聚等豪宅案，紛紛傳出企業家族買下多戶、甚至包層的消息！

其中，「由鉅惟上」總銷約100億元，為目前七期新市政中心豪宅預售案的領頭羊，主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，邀請亞洲空間大師陳瑞憲擔任全案總設計，延續由鉅品牌一貫的低公設比、坪效極大化等訴求，規劃70、80、90標配型產品，整體銷售已近七成，且全案總價皆在5,000萬元以上，目前是台中預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」的豪宅產品。

根據最新預售實價資料顯示，「由鉅惟上」預售實登已揭露84筆，均價約7字頭，目前最高單價為30樓總面積110.68坪，以總價7,630萬元成交，拆算車位後每坪單價73.2萬元，為社區行情定錨，後續面園道高樓層戶別可望續寫新高。

值得一提的是，該案一次購入兩戶或三戶以上的客戶就有超過十組，尤其是自營商、二代企業家族占比極高。

另外，七期指標性豪宅如「寶璽天睿」，有多組購入2戶的案例，甚至出現大戶一口氣砸近5億買3戶；「聯聚瑞和大廈」也傳出台中南區陳姓家族，以5.85億包下該豪宅40樓、41樓4戶。

「大陸寶格」2017年億豐集團粘家以2.17億購入9樓2戶；此外，創下台中最高單價紀錄的「寶輝秋紅谷」，41樓頂樓戶由具備經營建築、茶業等背景的神祕富豪一次購入2戶。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，頂級客層不少大家族常聚會凝聚感情，且多希望可以彼此互相照應，因此出現不少一次購入多戶的案例，尤其在七期具備掃樓能力的客層，對於住宅的質感及整體價值自然更為重視，一旦符合需求下手毫不手軟。