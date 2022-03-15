國家政策研究基金會15日舉辦拒絕「缺電家園」：台灣能源政策總檢討記者會，智庫董事長朱立倫在受訪時表示，欠電的電火球沒用啦，這句話是民眾的心聲，行政院長蘇貞昌要聽進去。（杜宜諳攝）

朱立倫回擊蘇貞昌：耍嘴皮罵蔣萬安就有電嗎？

303大停電後，藍營持續檢視蔡政府能否穩定供電，行政院長蘇貞昌今再嗆國民黨主席朱立倫應速把黨內賄選查清楚，少來蹭熱度，對此，朱立倫回擊，蘇貞昌每天耍嘴皮、罵在野黨，就會有電嗎？「電火球」就會亮嗎？這無助解決問題，呼籲蔡政府儘速召開全國能源會議，若不願意做，國民黨來做。

行政院長蘇貞昌日前面對國民黨立委蔣萬安質詢時，拒絕承諾不再停電，遭朱立倫諷刺「電火球要有電」，蘇貞昌今再嗆，朱立倫應趕快把黨內賄選查清楚，把黨產還給國家才是他的責任，少來蹭熱度，並呼籲蔣萬安勿賣弄，「猴子爬得高才會被看到紅屁股」。

朱立倫上午出席國民黨智庫「拒絕缺電台灣：台灣能源政策總檢討Ｉ」研討會。（趙婉淳攝）

朱立倫上午出席國民黨智庫「拒絕缺電台灣：台灣能源政策總檢討」研討會前受訪表示，全民最擔憂的是缺電，工商企業受害最深也是缺電，中南部連農業都受害，大家說欠電的電火球沒效，這是對蘇貞昌很大的警醒，不要再耍嘴皮，趕快召開全國能源會議，民進黨不做，國民黨來做。

朱立倫說，智庫今天召集學者專家研討台灣的能源政策，下周移師台中舉辦空汙台灣研討會，接下來在高雄舉行永續台灣論壇。為了永續台灣一定不能缺電，這是全民共同心聲，拜託蘇貞昌，每天耍嘴皮、罵在野黨，就會有電嗎？電火球就會亮嗎？民眾的心聲是「欠電的電火球沒效」。

對於遭蘇貞昌嗆先查清楚黨內賄選爭議，朱立倫表示，本周將針對中常委改革提出草案，同時查賄毋枉毋縱，兩者並進，因此，黨的改革不會停止，大家炮口一致對外，不要當螃蟹黨。

朱立倫指出，他不知道這是否是蘇貞昌轉移欠電閣揆、失能內閣的招數，你耍再多嘴皮、罵再多朱立倫解決不了缺電，每天要擔憂缺電跳電停電，這是現代化台灣民眾可以接受的嗎？蘇貞昌趕快解決缺電問題，罵朱立倫、蔣萬安解決不了缺電問題。

此外，媒體詢問，蔣萬安民調被綠營追過，透露出危機？朱立倫強調，要用戰戰兢兢的心情面對危機壓力，現在各黨派策略民調都出籠，要站穩角度腳踏實地來面對。