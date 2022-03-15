長榮(2603)今天舉行法說會，總經理謝惠全指出，2022年今年供給小於需求，塞港短期難解，美國線及歐洲線長約運價都較去年翻倍上漲，今年光是歐美航線收入就有相當大成長，客戶也是預期艙位不足，願意用高價鎖住艙位，今年海運市場相當樂觀。

謝惠全指出，海運市場2022年仍是艙位供給不夠，市場需求大於供給，另外，歐美長約價格提升，長榮美國線長約貨量比重約60％～70％，歐洲線約為30％，今年美國線及歐洲線長約運價都有較去年翻倍上漲，將帶來比去年更好的營收及獲利。

他表示，美西塞港持續，班輪準點率低壓抑正常運能供給，雖然短期舒緩，但還是有40到50艘船在外海等待進港，加上現在貨量更好，接下來塞港不會緩解。

謝惠全進一步表示，美西碼頭工會合約談判預期不會順利進行，因為過去航商不賺錢都難談，現在賺錢可能更不順利，塞港難解、運價愈小不易。對於烏俄衝突，他認為不會拖太久，因為拖太久會影響全球經濟，經濟大國領袖應該有智慧會解決戰爭問題。