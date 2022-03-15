美股周一盤勢震盪，由科技股領跌，其中那斯達克大跌262點，費半下跌近百點，亞股今(15)日普遍表現弱勢，尤其陸港股持續走跌，受大陸爆發新一波疫情，中概股與科技股持續大跌拖累，港股今(15)日盤中暴跌逾1200點，跌破19000點大關，收盤下跌1116點報18415點，跌幅5.72%，並創下逾6年新低。陸股收盤狂殺159點，報3063點，跌幅逼近5%。

大陸網易網站引述《科技財訊時評》文章指出 ，2022年中概股邁入有史以來最冷的時期，不少股民表示：「人還在，錢沒了！本以為是抄底，沒想到變成了抄家。」報導分析指出，中概股的暴跌，其實是反應大陸互聯網行業在資本市場慘烈現狀的一個縮影，回顧過去的一年裡，美股和港股的中文互聯網企業，股價跌幅幾乎都在50%以上，像是拼多多、貝殼、滴滴出行、愛奇藝，自2021年以來累計跌幅均已超過80%。

外資摩根大通最新發布研究報告建議，有鑑於地緣政治及總經風險，建議投資人未來6~12個月暫時避開大陸網路類股，小摩更警告，大陸網路類股拋售潮可能延續，主因在於近期缺少估值支撐，並將28檔相關股票投資評等調降至「中立」或「減碼」。

新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）則表示，美國若針對大陸或在俄羅斯做生意的大陸企業祭出新制裁，將成為股市投資人的最大風險，不可不慎。