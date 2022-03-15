繼上週四本土加零，中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增39例COVID-19確定病例，皆為境外移入。指揮官陳時中鬆口，可能再降縮短入境居檢天數。

今日本土再加零，維持3條本土傳播鏈，本土疫情相對穩定。疫情重創旅遊業，業界關心何時可以縮短入境隔離天數、以及開放旅遊的進度表。

考量國際疫情變化大，指揮官陳時中表示，要到整個非常開放，非常自由地行動，5月恐怕還太早，傾向縮短居隔天數，比較可行的是最快下個月縮短到7天。

今日新增39例境外移入個案，分別為索羅門群島6例、越南5例、香港4例，泰國及美國各3例，新加坡、緬甸、印尼、德國、澳大利亞、馬來西亞及巴基斯坦各2例，巴拿馬、日本、英國、柬埔寨及俄羅斯各1例，另33例調查中。入境日介於今年2月27日至3月13日。

另外，COVID-19公費疫苗平台於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，第27期公費疫苗開放預約時間為3月16日至3月18日。施打時程為2022年3月21日至3月27日。

採分流預約，55歲以上自16日上午10時起，38歲至54歲自16日中午12時，18歲至37歲自16日下午2時起，預約截止為18日中午12時。民眾可於15日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢。