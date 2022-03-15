近來部分民眾與消費者及民意代表相當關注含二氧化氯環境用藥產品使用問題，環保署特此聲明，該署目前所核准5種含二氧化氯環境用藥產品，其核定於該產品上的標示是以擦拭或噴灑方式對桌子、門把等表面進行消毒。

環保署強調，民眾使用環保署核准的二氧化氯環境用藥產品，應依產品標示使用方法正確使用，不應將二氧化氯環境用藥產品添加在水霧機於室內空間連續噴灑使用，以免造成健康危害。環保署並表示，該署已要求使用二氧化氯做為環境用藥之業者必須於產品標示上加註警語，以提醒民眾正確安全使用環境用藥。

環保署呼籲，民眾使用環境用藥進行居家環境消毒、殺菌，應依循安全用藥「4要」口訣：「1要對症」，殺菌、消毒必須選擇具有該效果的環境衛生用藥；「2要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准「環署衛製字」或「環署衛輸字」許可證字號；「3要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「4要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，才能安全又有效。