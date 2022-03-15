基隆城市博覽會將於4月登場，市府與業者合作推出限定遊程及交通優惠，觀銷處計畫豪華客船從基隆港小艇碼頭直達正濱漁港色彩屋，旅客可以從水上視角欣賞基隆KEELUNG地標、光雕秀。

基隆市長林右昌表示，城博會將展現不一樣的基隆，山、海皆是展區，日、夜都有精彩的亮點活動，其中首次打造水上觀展，屆時有全新的豪華客船從基隆港小艇碼頭直達彩色屋，旅客可以從水上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景、海派浪漫光雕秀，另有全程導覽解說，了解城市發展脈絡。

林右昌提及，高鐵也首次為基隆推出優惠，從高雄左營或沿途各站出發到台北，即可無縫轉搭國光客運直達基隆港，盼吸引更多國際及國內的旅客前來北台灣旅遊，也歡迎觀光業者共同參與，一同為旅客打造前所未有的旅遊體驗。

觀銷處長曾姿雯說，「城市博覽會水上觀展」由南仁湖集團旗下的大鵬灣觀光遊艇公司營運，城博會期間每日上午10時起提供平日12航次、假日16航次服務，單程約30分鐘，VIP艙每航次限量14名，遊程售價600元；豪華艙每航次限量128名，遊程售價450元。

曾姿雯進一步指出，為推廣基隆觀光，高鐵推出2套城博會限定假期遊程，其中遊程A含：高鐵各站至台北來回票、國光客運、A展區導覽、水上觀展遊程、和平島公園，以左營出發為例，期間限定每人2980元起；遊程B則含：高鐵各站至台北來回票、國光客運、A展區導覽、海科館、基隆嶼、展區接駁，每人3300元起。