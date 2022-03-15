多米尼加官員表示，一艘挪威郵輪公司的大型遊輪「挪威逸遁號」(Norwegian Escape)在離開普拉塔港(port of Puerto Plata)後不久，就發生擱淺，目前正在設法協助船隻脫困。

半島電視台(Aljazeera)報導，多明尼加海軍中將艾南德斯(Ramon Gustavo Betances Hernandez)說，挪威逸遁號約有3,000名遊客，和1,600名船員，可能是遇到30節的強風而偏離航線而擱淺，幸而人員目前沒有安全風險。

中將表示，原本試圖以拖船來協助郵輪，但是失敗。現在等待漲潮，應該可以在更多拖船的配合下，使郵輪脫困。

當地媒體報導，挪威逸遁號正在前往美屬維爾京群島和英屬維爾京群島的途中。

根據挪威郵輪公司(Norwegian Cruise Line)的資料，挪威逸遁號全長326公尺，排水量16萬5千噸，是該公司最大的郵輪，最多可容納4,200 名乘客，和1,700名船員與服務生。