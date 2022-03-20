海巡人員抵達現場後，與熱心蚵農聯手將牠送往台南市四草鯨豚搶救站救治。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／張毓翎台南傳真）

經成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心評估後，預計20日下午2點從安平漁港出發野放，重返大海。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／張毓翎台南傳真）

1頭保育類「印太瓶鼻海豚」19日上午在台南市七股尖仔尾沙洲擱淺，海巡署南部分署第11岸巡隊獲報後前往救援，海巡人員抵達現場後，與熱心蚵農聯手將牠送往台南市四草鯨豚搶救站救治，經成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心評估後，預計20日下午2點從安平漁港出發野放，讓牠重返大海。

海巡署第六巡防區指揮部19日上午10時55分接獲民眾通報，在台南七股尖仔尾沙洲發現1頭鯨豚擱淺後，隨即派遣第11岸巡隊前往搶救，同時通報海洋保育署及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心前往協助。

海巡人員抵達沙灘後，發現這頭擱淺的鯨豚在海面載浮載沉，雖然奮力地拍打尾鰭，想回到海中，但仍不斷遭海浪衝上岸，現場人員無不繃緊神經，小心翼翼地將鯨豚固定扶正保持氣孔暢通並覆蓋溼布，並以水桶裝海水澆淋。

經確認，這頭鯨豚為保育類「印太瓶鼻海豚」，體長及寬大約各為250公分、72公分，台南市政府農業局森林及自然保育科技士周玉芳評估後，同意將這頭印太瓶鼻海豚送往四草鯨豚搶救站。

由於沿途為沙洲地形，救援吊車無法趕赴現場，幸有附近附近蚵農幫忙，大夥兒以徒手搬運及貨車載運方式，協助成功大學鯨豚研究中心將這頭印太瓶鼻海豚安置在吊車上送往救治，挽救其寶貴生命。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心表示，這頭印太瓶鼻海豚體重160公斤，呼吸力道強、身形飽滿、沒有外傷，其漂浮、游動能力都正常，也會一直發出叫聲，在與獸醫師、海保署討論後，綜合所有狀況，決定盡快野放，預計20日下午2點將運送到外海野放。