小轎車與砂石車相撞。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣消防局22日11點27分接獲民眾報案，指稱造橋鄉龍昇村九車籠路上有車禍事故，警消人員到場搶救，有2人受困、其中1人無呼吸心跳，目前已將2人送醫搶救。

消防局出動4輛消防車、消防人員8人到場搶救，現場回報為小轎車與砂石車相撞的車禍，轎車內有2人受困，消防人員用破壞器材將患者救出。

其中1人無生命徵象、1名昏迷疑似骨折，2人都被送往為恭醫院救治。相關肇事原因仍待釐清中。