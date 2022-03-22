苗栗轎車、砂石車相撞「車頭扭曲變形」1人OHCA、1重傷 13:082022/03/22 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將受困傷者救出。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小轎車與砂石車相撞。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） 苗栗縣消防局22日11點27分接獲民眾報案，指稱造橋鄉龍昇村九車籠路上有車禍事故，警消人員到場搶救，有2人受困、其中1人無呼吸心跳，目前已將2人送醫搶救。 消防局出動4輛消防車、消防人員8人到場搶救，現場回報為小轎車與砂石車相撞的車禍，轎車內有2人受困，消防人員用破壞器材將患者救出。 其中1人無生命徵象、1名昏迷疑似骨折，2人都被送往為恭醫院救治。相關肇事原因仍待釐清中。 砂石車頻繁進出 鷹眼警埋伏逮不肖業者偷倒廢土 新竹女警查贓車遭衝撞 同仁連開2槍追捕仍被逃 #苗栗 #車禍 #轎車 #砂石車 #送醫搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溯溪團谷關山難！男攀瀑布墜落卡峭壁 空勤飛3趟折返明再救援 22:242022/03/20 社會 綠營桃市議員本周登記 首日20人領表、2人搶頭香 19:232022/03/21 政治 寵子無極限！兒酒駕撞死老婦落跑 苗栗父子坦承燒車滅證 13:122022/03/19 社會 飆速釀1死2傷 「德東飆車王」惡劣否認肇事裝病就醫 11:352022/03/19 社會 台中夫妻持刀互砍 2人頸部中刀 岳母目睹驚恐報案 11:542022/03/19 社會 東航墜機132人生死未卜 專家：重中之重是找到黑盒子 10:402022/03/22 兩岸 東航空難132人生死未卜 救援物資運抵、當地民眾踴躍捐血 12:102022/03/22 兩岸 詭異！賓士撞死老婦被燒掉滅證 車主帶兒投案辯：他喝醉車被偷 11:112022/03/19 社會 婚宴群聚擴大 嘉義縣新增1同桌吃喜酒確診個案 14:322022/03/21 生活 東航客機廣西失事 引發山火 機上132人生死未卜 16:222022/03/21 兩岸 台南市議員初選領表登記首日 民進黨41人、國民黨6人 17:402022/03/21 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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