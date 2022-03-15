大陸界面新聞報導，大陸演員鄧倫15日下午，透過個人微博發布致歉信表示：「在配合這次稅務部門檢查的過程中，我已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作，疫情當前，占用公共資源深深地表達歉意。」

大陸國家稅務總局上海市稅務局此前通報，近期，根據稅收監管中的線索，上海市稅務局第四稽查局經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款，依法對其開展全面深入的稅務檢查。

經查，鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元，其他少繳個人所得稅1399.32萬元。

在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依法依規追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。其日前，上海市稅務局第四稽查局已依法向鄧倫送達稅務行政處理處罰決定書。

上海市稅務局第四稽查局有關負責人表示，稅務部門將持續加強對文娛領域從業人員的稅收監管，並對協助偷逃稅款的相關經紀公司及經紀人、仲介機構等進行聯動檢查，依法嚴肅查處涉稅違法行為，不斷提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。