FUJI愛沙發推出了全新FG-927溫感愛沙發，共推出了晨曦粉、黎明紫、霧濛灰、初露青 4色，歡慶新品上市優惠價3萬7800元。（FUJI愛沙發提供）

FUJI愛沙發今年迎來10周年，今（15日）就推出了全新FG-927溫感愛沙發，首加入全新的「溫感揉膝按摩」，以獨特翻轉功能搭配最適人體溫度輕緩揉捏膝蓋，更全面升級了3D舒揉指壓、美臀拉提運動、舒適工學座艙等功能，共推出了晨曦粉、黎明紫、霧濛灰、初露青4色，歡慶新品上市優惠價3萬7800元，活動期間再加贈代言人林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》FUJI愛沙發10周年限量紀念版及FUJIMEDIC的「空氣清淨機」。