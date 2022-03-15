搭載溫感揉膝按摩 FUJI愛沙發推全新FG-927溫感愛沙發 22:372022/03/15 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 FUJI愛沙發代言人林依晨新書。(FUJI愛沙發提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FUJI愛沙發推出了全新FG-927溫感愛沙發，共推出了晨曦粉、黎明紫、霧濛灰、初露青 4色，歡慶新品上市優惠價3萬7800元。（FUJI愛沙發提供） FUJI愛沙發今年迎來10周年，今（15日）就推出了全新FG-927溫感愛沙發，首加入全新的「溫感揉膝按摩」，以獨特翻轉功能搭配最適人體溫度輕緩揉捏膝蓋，更全面升級了3D舒揉指壓、美臀拉提運動、舒適工學座艙等功能，共推出了晨曦粉、黎明紫、霧濛灰、初露青4色，歡慶新品上市優惠價3萬7800元，活動期間再加贈代言人林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》FUJI愛沙發10周年限量紀念版及FUJIMEDIC的「空氣清淨機」。 大柱國際排煙氣樓 降溫免用電 追加劑今10時起預約 釋121萬劑莫德納 5大QA一次看 #沙發 #FUJI #溫感 #FG #92 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 95加成92 站長提「3種油混搭再加」車主傻眼 內行曝真相 22:452022/03/04 社會 北市長選舉民調 陳時中超車蔣萬安 04:102022/03/08 政治要聞 中信金入主LHFG 在泰擁最多據點 04:102022/03/08 財經焦點 微型宅救星降臨！美國升降床30秒就讓客廳or書房變臥室 13:572022/03/01 居家生活 中信南向大躍進！陳佳文：五年內泰國LHFG消金比重要拉高至五成 13:342022/03/10 財經 凱基銀 簽署加入碳核算金融聯盟 04:102022/03/03 金融．稅務 油價飆 95改加92、混加掀討論 04:102022/03/13 財經焦點 20：22台東地震規模5.6 最大震度4級 雙北搖逾15秒全台有感 20:242022/03/09 生活 陸2022年政府工作報告 擬作92處修改 19:032022/03/08 財經 立委趙正宇住處搜出920萬 辯：怕銀行防洗錢追問 12:172022/03/04 社會 原油供應危機升級 大陸國內汽油已經5連漲 20:352022/03/03 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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