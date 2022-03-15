全球經歷一波又一波Covid-19疫情考驗的當下，許多我們認為理所當然的事物正在改變，新生活模式、新消費模式、新公關傳播模式⋯等都將左右後疫時代的溝通效果。無論大眾議題、分眾焦點或市場行銷，新公關思維亦將成為利器。

TIPRA與輔仁大學主辦「公關新視野趨勢論壇」輔大副校長謝邦昌（左1）傳播學院洪雅慧院長（左2）葉正賢助理教授（左3）廣告傳播學系張佩娟主任（左4）。（攝影/王雅芬）

台灣暨臺北市公共關係協會（TIPRA ）與輔仁大學廣告傳播學系3/15日共同主辦「NEW PR Thinking公關新視野趨勢論壇」，以三大主題：從疫情時代快速升級的大健康產業、文化娛樂行銷和公關科技應用出發，邀請相關領域翹楚分享最新的公關心法。

輔仁大學資源與事業發展謝邦昌副校長致詞時表示：「作為一所天主教大學，輔大所追求的是唯一而非第一，有自己的特色最重要」，並希望傳播學院好還要更好，輔大未來能找到更多自己的特色，除了今天的議題健康傳播、醫養心動、廣告傳播等面向加諸更多生技醫療、健康照護等特色。此外，2025年輔大即將迎來創校百年，作為一所百年大學對自己有更深的期許，目標培養學子世界觀與天主精神，並在自己的專業領域上犧牲奉獻。

「公關新視野趨勢論壇」台灣暨臺北市公共關係協會 郭慶輝理事長致詞。（攝影/王雅芬）

公關協會理事長郭慶輝感謝輔仁大學提供這麼好的場地與資源一起舉辦這次論壇，以及首位主講者CDC公關室曹凱玲主任百忙中應允出席。曹凱玲從疫情開始後至今日的806天，736場記者會，1568則新聞稿，69則至醫界通函，無數圖解手拿板製作與24小時不關機，全天候待命的背後甘苦，1922客服中心一天最高曾接過11萬通諮詢電話，道盡公關團隊的壓力與使命必達的工作態度。並透露直播時利用AI科技辨識的即時字幕，是部長的聲音辨識度最高。

「公關新視野趨勢論壇」疫世代豈能忽視大健康議題，主講人：CDC公關室曹凱玲主任。（攝影/王雅芬）

「公關新視野趨勢論壇」疫世代豈能忽視大健康議題，主講人：吳耀仁經理。（攝影/王雅芬）

以人類處方用藥、動物事業和生物製劑製造三大領域，為客戶提供服務的台灣百靈佳殷格翰吳耀仁企業傳播經理則點出疫情後，大家會開始關注「藥品應該有副作用」「疾病教育」等議題，以及從藥廠角度溝通的對象以往是醫生及醫學會，但現在也會從民眾的衛教著手，當近十年的運營每年以2位數成長的同時，是否代表更多人因疾病所苦，還要更努力致力研發更好的解決方式。

「公關新視野趨勢論壇」疫世代豈能忽視大健康議題，主講人：口罩國家隊，中衛的張德成營運長。（攝影/王雅芬）

關於大健康議題另一位主講者，台灣之光口罩國家隊，中衛的張德成營運長，從祖父輩的代工生產到為生存而改變的品牌再造、打掉重練與光耀門楣，分享如何把口罩變成時尚並走向國際伸展台的過程，毫不藏私的分享與會人員與學子，最後並以「跳脫框架思維，發現不同機會」呼應引言人吳春城博士提問最想對學子說什麼？為今日大健康產業議題做一個小結論。

戰國策吳春城博士表示，在任何議題架構上「公關是一門知識」，特別是千禧年後所誕生的網路媒介，讓公關與溝通更為重要。針對大健康議題郭理事長認為CDC曹主任分享公共政策傳播中，PR的重要和寶貴經驗；吳經理帶來企業公關對社會責任實踐的影響力；張營運長則讓我們看到公關對內部溝通和品牌再造的助益，各議題都是公關人應有的素養，學子必定獲益良多。