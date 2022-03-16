蘇貞昌15日國會備詢畫面

立委蔣萬安日前質詢時，詢問行政院長蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電，蘇拒絕承諾並反酸，「你祖父還說要反攻大陸」，事後更批蔣萬安像「街頭小混混」等，引起外界痛批行政院長怎能「反質詢」。蘇貞昌昨赴立院前受訪時雖嘴硬強調詢答都依循憲法規定，但他後來上台接受其他藍委質詢，罕見放低姿態，一下「敬重」葉毓蘭，一下誇陳超明「問政認真」，甚至大讚陳以信用功。相關畫面曝光後，引發網友熱烈討論，有人就說「聞到風向變了，嘴臉就變了，政客正常發揮」。

葉毓蘭昨質詢時，質疑衛福部因她顏色不對，每次發文索取疫苗資料「都不鳥我」，蘇貞昌連忙安撫「沒有這樣，我很敬重葉委員」。而陳超明一如以往爭取苗栗地方建設預算，蘇也難得未打模糊帳，允諾投注資源，還誇獎對方問政認真，讓陳超明有些尷尬地說「我被你讚美後就不想質詢你了」。

蘇貞昌對於其他藍委質詢的態度曝光後，引發網友在《LINE TODAY》相關報導底下留言討論，「民主社會當然有不同的聲音，做人民的公僕，態度如此傲慢，對得起人民嗎？對得起你的長官嗎？」「所以是這樣理解嗎？保證不缺電跟反攻大陸跟防衛台灣，都是很困難的事情...不然怎麼會這樣語無倫次？」「不想講或是講不贏就東扯西扯拖時間、轉移話題」、「現在才在低姿態..沒意義」、「法律沒規定被詢時不能反質詢，法律也沒規定被詢時不能顧左右而言他，法律更沒規定被詢時不能惱羞成怒而做人身攻擊」。