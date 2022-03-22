外傳國民黨有人想拱中廣董事長趙少康選台北市長，取代立委蔣萬安。台北市長柯文哲22日表示，每天該做的事情做一做，變來變去的不理它。

柯文哲今參加智慧城市展，被問及趙少康取代蔣萬安時指出，哀唷，這種事情，每天該做的事情做一做，變來變去的不理它。

至於可望與民眾黨合作參選台北市長的副市長黃珊珊怎麼看，柯文哲搭話回說，哈，一樣，認真工作，黃則說，每天把自己做好。