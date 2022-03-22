趙少康取代蔣萬安選北市長 柯文哲這麼看 12:242022/03/22 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳國民黨有人想拱中廣董事長趙少康選台北市長，取代立委蔣萬安。台北市長柯文哲22日表示，每天該做的事情做一做，變來變去的不理它。 柯文哲今參加智慧城市展，被問及趙少康取代蔣萬安時指出，哀唷，這種事情，每天該做的事情做一做，變來變去的不理它。 至於可望與民眾黨合作參選台北市長的副市長黃珊珊怎麼看，柯文哲搭話回說，哈，一樣，認真工作，黃則說，每天把自己做好。 和平醫院護理師確診 柯文哲證實：北市有不明傳染源 《傳產》上季全國平均屋齡25.2年 六都中這裡就愛買新屋 #趙少康 #蔣萬安 #柯文哲 #變來 #變去 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄昨又停電 趙少康批陳其邁：只會跟台電要錢蓋動物園 08:142022/03/22 政治 備詢檢討增加修養 蘇貞昌：現在要學習忍耐 09:592022/03/22 政治 許維恩帶3正妹把家裡變酒店 洩「胸湧」春光 服務老公王家梁 09:282022/03/22 娛樂 蔣萬安再嗆用電問題 民眾焦慮感來自於不信任政府 11:192022/03/22 政治 南投農地竟變垃圾場 警方揪違法業者 04:102022/03/22 地方新聞 品觀點│舊左營國中未來發展座談會 與公民開放性對話 11:092022/03/22 生活 《時來運轉》單買足球正確比數 這3人都抱回450倍獎金 07:002022/03/22 體育 品觀點｜改變世界從台北開始 改變台北從都更開始 11:092022/03/22 生活 TCA聯手中小企業處、工研院，助攻數位轉型 體驗企業得來速 好禮雙重送 04:102022/03/22 產業特刊 《金融》美升息循環啟動 留意3變素、布局時機 07:582022/03/22 財經 中市營養午餐好吃到變超商便當 採國產可溯源食材 10:482022/03/22 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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