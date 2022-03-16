王美花稱「動物」害停電 蔣萬安酸：難怪蘇貞昌一直談猴子

近期全台各地方生規模不等的停電，高雄市大社區和燕巢區昨天停電，經濟部長王美花說是因為動物意外碰觸，沒想到今天基隆也停電，傳出疑似因為松鼠的緣故。國民黨立委蔣萬安今天受訪時表示，這凸顯台灣電網安全根本沒改善，「民眾關心能不能有電用，需要擔心小動物亂跑嗎？」

蔣萬安表示，王美花的說法凸顯台灣的電網安全根本沒改善，「民眾關心能不能有電用，需要擔心小動物亂跑嗎？」，這代表台灣電網是很脆弱的，難怪行政院長蘇貞昌被問到能不能保證不停電都在迴避問題。

不過蔣萬安跟蘇貞昌這幾天頻繁隔空交火後，蘇貞昌昨在立院答詢其他在野黨立委時相對收斂。蔣萬安對此表示，有看到蘇終於「校正回歸」，回到民主正軌，希望他繼續保持就事論事、理性面對，更重要是面對問題然後解決問題，拿出全台電力系統總體檢報告出來。

至於今天立院衛環委員會中，國民黨立委鄭麗文與衛福部長陳時中起口角，陳時中罕見暴怒回嗆「賣牽拖」，蔣萬安表示，希望能夠理性問政、就事論事，不管食安還是防疫，都希望站在人民角度，針對問題好好討論，一起面對。