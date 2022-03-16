技專校院招生委員會聯合會今天表示，今年科技校院繁星計畫計52校，713個系(組)共要招生2670人，其中以商業與管理群之招生名額最多、次之為電機與電子群，3月16日10時起至23日17時止受理網路報名作業。

聯合會指出，今年科技繁星強調學生實習操作能力，增列「技能領域」為第3比序項目。被推薦考生須為各技高學校學校應屆畢業生，且在校學業成績排名須在科(組)、學程前30％以內，並全程須就讀同一學校。

聯合會指出，今年招生訂於4月12日公告報名資格及比序成績審查結果，4月19日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，自4月28日10時至5月4日17時止。

通過資格審查之考生可選擇適合之入學管道，謹慎選填繁星志願，由所就讀科(組)歸屬群別及不分群之志願，至多選填25個志願，5月10日10時於聯合會網站公告錄取名單，不另寄分發結果之書面通知。若對本項招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02) 27725333、網址：https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／star／