​【愛傳媒黃珊珊專欄】目前，包含捷運局在內，以及東區門戶計畫相關的22間公司建案，全部都被限電，連蔡總統剛去開幕的是方電訊，台電也無法核供電力。

另外，作為電源管理方案著名的台達電也被「電源管理」，因為台電也是「有條件」供電給他們，無比諷刺。​

除了這22個案子，東區門戶計畫底下還有11個子計畫準備送件，電力需求迫在眉睫，怎麼辦？台電的說法是，東區與內湖的電力不足，是因為沒有蓋「松湖變電所」與「玉成變電所」，要求市府多多給予支持。​

我想說的是，101年到105年，台電就松湖變電所提了4次都市審議，市府從頭協助到尾，每次都排案送審，當時我還是內湖南港議員，在地居民還認為台電都沒有好好跟他們溝通，怎麼市府又要排會審查，許多人還懷疑市府是否在護航台電，最後也都因為居民的強烈反彈才無疾而終。台電自稱開了70次分眾溝通，事實上就是無法說服民意，溝通不良卻怪到市府頭上，這叫推諉卸責。​

第二，96 年就提供了多處替代性方案請台電進行評估遷移的可能，101年的都審幹事會議結論也要求台電另覓場所興建超高壓變電所，現在111年了，請問台電做了什麼呢？這叫虛與委蛇。​

第三，台電自107年拜會產發局後，迄今均未正式提送任何設計方案、以及與地方居民溝通狀況及都審案申請辦理進度，突然在303大停電後，把所有問題往台北市政府丟，轉移注意力並不會掩蓋台電沒有積極作為的事實。​

最後，也是最令人無言的是，據台電提供的期程，就算今天立刻開工，這兩個變電所也要等到2029年才能供電，到時台北市才有足夠的電。那這八年電、從、哪、來？如果真的這麼急，怎麼有辦法拖23年？你們的說詞，是不是在藐視人民的判斷力？​

人民不理解的是，為什麼在2022年的台灣，正常用電居然快變成都市傳說，不論是人為疏失，或是鳥獸碰觸釀停，為什麼供電系統狀況百出？如果電力供應無虞，為什麼這麼多重大建設需要限電？人民既不想聽藍綠惡鬥的口水戰，也不想聽敷衍搪塞的官話，請台電直接回答：​「台北市到底可以用多少電？」

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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