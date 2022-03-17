立法院昨（16）日審查衛福部函送之福食開放相關修正案，國民黨立委鄭麗文與衛福部長陳時中當場槓上，引起各界關注。事後鄭麗文續攻停電議題，在臉書怒批「又又又又又又停電了」，狂酸「民進黨執政時期，小動物實在太不乖了！都是小動物的不對！台灣不是缺電！」

國民黨昨日為表達不滿，在審福食開放相關修正案前進行抗議，要求先公聽再審查，鄭麗文等立委包圍陳時中，期間兩人為各自主張槓上，鄭麗文怒批新冠肺炎已讓台灣付出800多條人命，質疑難道還要開放福食殘害民眾健康，讓陳時中動怒狂喊「賣牽拖」，並在會後接受訪問時說自己的修養要再改進，強調自己對於800多條人命，「很心痛，但還是要看看世界、想想台灣」。

槓完陳時中後，鄭麗文昨日下午於臉書發文怒批「又又又又又又停電了」，指出三月才剛過一半就有將近11天都有停電事故，且停電理由百百種，質疑「兩名嫌犯光靠油壓剪就能輕鬆剪斷通電中的電纜，還毫髮無傷，他們是李奧納多皮卡丘嗎？還是美花部長是神預言，說電線杆設於空曠地區，有時不僅有鳥誤觸，鄉下地方還有蛇、猴子、松鼠等都可能誤觸，難道動物們聽到關鍵字就出來背鍋了？」

鄭麗文酸，民進黨執政時期，台灣不是缺電，而是小動物實在太不乖了，並說「台灣在蔡政府的任期裡，跳電、停電、缺電真的已經變成日常了？」