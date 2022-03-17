聯發科(2454)董事會通過，每股配發現金股利73元，創下歷史新高，另外，聯發科金雞再養成，董事會也通過出售達發科技10%的股權，以配合後續達發在台灣掛牌規畫。

聯發科去年獲利衝高，每股賺70.56元，昨日董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利57元，並以資本公積發放之現金每股16元，合計現金股利高達73元，為歷史新高配息水準，若以以昨(16)日收盤價907元推算，殖利率8.04%。

除通過股利政策外，聯發科董事會也通過出售達發科技10%股權，以配合達發在台灣掛牌規畫，交易數量達1455.1萬股，每股650元，交易總金額94.58億元，換言之，聯發科也將有大筆處分收益入帳，另外，此次出售持股後，聯發科集團持股將降到76.2%。

聯發科指出，依法需出售予興櫃推薦證券商及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心150.1萬股，待與推薦證券商簽訂興櫃股票認購契約後另行公告。

達發目前資本額14.55億元，若以每股價格650元估算，未上市前市值高達945.82億元，加上有聯發科家族題材護航，後續IPO勢必也將掀起搶購熱潮。

達發成立於2021年，結合兩家聯發科子公司，分別為絡達科技、創發科技，提供無線及寬頻通訊的系統及晶片完整解決方案為主，主要產品線有藍牙無線音頻系統解決方案、全球導航衛星系統晶片、光纖網路網關與路由解決方案、乙太網交換器晶片，及各類相關技術應用的產品，達發的TWS(真無線藍芽耳機)SoC市占率更是全球第一，客戶囊擴Sony、小米、蘋果Beats以及JBL，目前達發董事長為聯發科元老謝清江。