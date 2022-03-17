鎖定5G時代巨量資料的高速處理與儲存需求，宇瞻科技發表工業級PCIe Gen4 x4固態硬碟（SSD），採用最新BiCS5 112層3D NAND快閃記憶體堆疊技術，以更具優勢的單位成本打造超高效能與可靠度，同時確保供貨穩定性；可為遠距醫療、智慧照護、智慧杆等新興5G應用，提供高速、低延遲、穩定的高清影像資料傳輸，加速接軌未來AI影像辨識、輔助診斷趨勢。

5G技術為智慧醫療所需的連結性與即時互動奠定良好基礎。根據MarketsandMarkets《5G in Healthcare Market》研究報告預估，2026年全球5G醫療照顧市場規模，將從2021年的2.15億美元成長至36.67億美元，年複合成長率（CAGR）達76.3％。主要受到應用如遠距醫療、機器人輔助手術、遠端即時監控病患的5G穿戴式裝置的需求成長驅動；也與後疫情時代下，為了降低醫療行為中的接觸風險，醫療照護需求與模式的改變有關。在此過程中，即時、高畫質、高解析度的影像資料存取扮演了相當關鍵的角色。

與前一代PCIe Gen3介面相比，宇瞻PCIe Gen4 x4 SSD提供雙倍頻寬與資料傳輸速率，耗能也大幅降低。為了因應日趨複雜的工控應用情境，不僅藉由CoreGlacier散熱技術改善高速過熱降速問題；更以端對端資料保護（End-to-End Data Protection）與DataDefender技術，於電源異常時提升資料完整度。此外，針對醫療儲存資料的特殊性，宇瞻研發Signed Firmware韌體保護技術，搭配AES 256位元硬體加密設計，能有效避免病患的隱私資料與病情紀錄，暴露於外部不當存取的威脅之中。

宇瞻工業級PCIe SSD PV930-M280為目前市場上速度最快的工規M.2 SSD。PV930-M280符合新一代NVMe 1.4規範，採用高效能PCIe Gen4 x4介面，具備每秒讀寫次數713,000/633,000 IOPS與連續讀寫速度5,080/4,735 MB/秒的優異效能表現。PV930-M280體積精巧，符合醫療設備標準EN60601-1-2之EMS（Electromagnetic Susceptibility）高標準防護，可為醫療裝置提供絕佳的靜電防護力。