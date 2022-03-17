除了俄烏戰事時續，能源燃料以及原物料成本大增外，日本經濟成長還要面對另個殘酷事實，就是當地元月核心機械訂單，竟出現5個月以來首次月減現象。

日企正在為生產成本大增，以及供應鏈供貨不穩導致長短料缺少等問題大傷腦筋。現在日本核心機械訂單減少，也表示這些公司對未來並沒有很樂觀。

這個被視為未來6至個月資本支出的指標，常常隨著景氣變化上下波動不小。根據日本官方17日數據，元月份月減2%，是過去5個月期間從未發生過的。

日本元月核心機械訂單月減2%，與市場預估減2.2%差不多，但較2021年12月大增3.1%相比，兩者差距南轅北轍。專家學者認為，最新公布的這份訂單報告數值下滑，表示這季企業對未來的投資沒什麼好期待的。同時，應該也不會從2021年令人失望訂單中增加多少。

由於物流運輸成本大漲，壓縮企業獲利空間，因此，這些公司行號也不急著執行資本支出計劃。

不過與2021年同期相比，剔除造船業與電力產業的核心機械訂單卻年增5.1%。其中，製造業月減4.8%，非製造業也減少1.9%。

日本第一生命研究所示警，要注意大多數來自製造業的機械訂單都下滑。俄烏衝突下，能源成本持續增加，製造業營運狀況可能會進一步惡化。

據悉，日本政府可能會出台新的支出財政，避免經濟成長受到俄烏衝突的影響。