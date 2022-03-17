聯發科(2454)股價回神，開高走高，強勁反彈逾6%、盤中最高站上963元，一吐近期怨氣。現階段大陸疫情持續升溫，手機市場需求疲弱，整體市場上半年仍持續進行庫存調整，聯發科今年主要成長動能將看非大陸市場的市佔率表現，另外，頻寬升級需求帶動的網通晶片升級潮，也貢獻聯發科營運成長，法人樂觀看好，聯發科全年將挑戰大賺逾8股本。

大陸手機市場需求疲弱，預期整體市場上半年仍持續進行庫存調整，加上對手高通在台積電(2330)下單後，手機晶片擴大將供貨，5G手機晶片價格戰恐將提早發生，故今年聯發科的重要成長動能須看非大陸市場的市佔率表現，包括印度、北美以及新興市場等。

2021年受限於晶圓廠產能不足，各式網通晶片供不應求的狀況極為嚴重，其中以成熟製程的網通晶片較其他晶片更缺，較新規格的 WiFi-6出貨狀況優於成熟產品，帶動聯發科產品組合與營收提升。

在5G手機晶片方面，天璣9000旗艦級手機晶片本月將推出終端出貨，拉貨動能強勁，將帶動聯發科首季行動產品線營收成長，法人圈預估，聯發科首季每股獲利落在19元左右、逼近2股本。

展望2022年，大陸手機市場表現不如預期，但頻寬升級需求帶動網通晶片升級將帶動聯發科營收成長，由於WiFi-6主晶片ASP較 WiFi-5晶片高，故晶片規格提升將提升營收成長動能，有鑑於此，法人圈也看，全年將挑戰大賺逾8股本。

另外，聯發科去年每股大賺70.56元，董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利57元，並以資本公積發放之現金每股16元，合計現金股利高達73元，為歷史新高配息水準。