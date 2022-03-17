國內首個追加劑研究成果出爐！林口長庚醫院研究針對逾300人的發現，不論使用莫德納、BNT、高端疫苗作為追加劑，皆可有效提升體內抗體生成效果，也可對抗Omicron變異株。以抗體增幅來看，莫德納優於高端疫苗，而施打後的副作用，則以莫德納比例最高，高端比例最低。長庚醫院提醒民眾，完整接種後最短3～6個月就應接種追加劑，提升保護力。

這項前瞻性、隨機分配的試驗，共蒐集340名完整接種AZ疫苗的20～65歲的醫護人員，隨機分配到4組，1組接種全劑量莫德納疫苗嗎、1組接種半劑量莫德納、1組接種BNT、1組高端，每組收85人，扣除BNT組2名不符收案條件者，合計收案338人，追蹤後續的免疫生成性與不良反應。338名收案者平均年齡35歲，男女是1比2，平均間隔時間是4～5個月。

林口長庚醫院副院長、試驗計畫主持人邱政洵表示，研究結果發現，在施打完第3劑後的第28天，不論是使用哪1種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者的中和抗體濃度，其中莫德納全量升47.7倍、莫德納半量39.8倍、BNT 32.2倍、高端12.7倍。

對於現今流行的Omicron變異株，研究也顯示施打追加劑可更有效對抗Omicron，其中莫德納全量升86.6倍、莫德納半量81.5倍、BNT 71.1倍、高端32.9倍。

針對與預防重症相關的T細胞免疫反應，在4組都有顯著上升，其中莫德納全量升4.2倍、莫德納半量升3.9倍、BNT升3.1倍、高端升3.3倍，4組差距不大。邱政洵分析，這是因為受試者先前都已接種2劑AZ疫苗，T細胞已被活化，接種追加劑是將T細胞的記憶喚醒。

至於追加劑的副作用，不論是局部性、全身性的副作用，都以莫德納比例最高，局部疼痛約有97~100％、發燒約15.3~29.5％，相對而言，高端疫苗副作用比例最低，局部疼痛有76.5％、發燒4.8％。

邱政洵表示，由實驗結果可看出，不論是使用何種廠牌疫苗做為追加劑，施打後1個月的血清抗體生成性、細胞免疫反應都顯著提升。以抗體增加的幅度來看，mRNA疫苗（莫德納、BNT）仍優於蛋白質次單元疫苗（高端）。民眾完整接種後，最短3-6個月就應接種追加劑，提升對變異株的保護力。長庚團隊會持續觀察受試者在接種後6個月的免疫生成性，希望研究結果有助於台灣進一步推動新冠肺炎疫苗的施打。