大陸監控設備（監視器）巨頭海康威視於2019年10月遭美國政府列入貿易黑名單，外媒報導，該公司將砸550萬美元（約台幣1.57億元）採購艾司摩爾（ASML）製造的二手微影設備，作為內部晶片製造之用，在美方制裁和半導體短缺之下，海康威視跨出晶片自給自足一大步。對此，海康威視表示，此消息為市場謠言、並非事實。

南華早報引述消息人士報導，海康威視打算斥資550萬美元買下一台晶圓步進系統「AT:850C」，並加入其8吋矽晶圓組裝線，來製造監視器專用晶片。據了解，AT:850C是ASML於2005年所打造，在晶片微影製程中用於投影積體電路的影像。荷商ASML是全球半導體設備龍頭，也是極紫外光（EUV）設備獨家供應商，EUV更是製造晶片所需的基本設備。

目前不清楚海康威視的晶片生產線何時投產。市面上監控設備都可用成熟製程來製造。

大陸目前無法取得先進極紫外光（EUV）微影設備，此為生產7奈米製程以下晶片所需的機台。在美國施壓下，2020年荷蘭政府扣住許可證，禁止ASML最新的EUV設備出口到大陸。

報導指出，美國對陸企祭出貿易制裁，加上在大陸沒有可替代ASML的機台，大陸科技廠只好向日本、南韓、台灣、新加坡和美國購買二手設備，甚至連1980年代製造的機器也很搶手。知情人士透露，大陸沒有二手AT:850C的國產替代品。

海康威視是全球視頻監控設備供應商龍頭之一，去年占全球25%監控設備市場。2019年10月，海康威視被美國列入貿易黑名單。在未經美國政府允許下，遭列入黑名單的部門、企業，禁止購買美國公司的零組件。